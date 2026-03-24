Максимальная ставка по банковским вкладам снизилась на 0,19%

При анализе Центробанк не учитывал ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматривал вклады с дополнительными условиями

Максимальный процент по банковским рублевым вкладам во второй декаде марта 2026 года составил 13,87% годовых в среднем. Это на 0,19% меньше, чем фиксировали в третьей декаде февраля, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ЦБ России.

Отмечается, что при анализе регулятор оценил доходности депозитов в 10 крупнейших банках России. Также в ЦБ отталкивались от максимальных ставок по вкладам в кредитных организациях, доступных любому клиенту.

При этом Центробанк не учитывал ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматривал вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестпаев на определенную сумму, открытие инвестсчета и так далее. Кроме того, из данных расчетов исключили вклады, чей срок разделен на периоды с различными ставками.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина оценила вклад роста НДС в инфляцию.