Госдума запретила испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Ранее запрет действовал только для матерей с детьми до полутора лет, новый закон расширяет защиту трудовых прав

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет.

В настоящее время запрет действует только для матерей, имеющих детей до полутора лет. Новый закон расширяет эту гарантию, включая женщин с детьми в возрасте до трех лет.

В документах к законопроекту отмечается, что период воспитания ребенка до трех лет является временем высокой нагрузки и ответственности для матери. Авторы подчеркивают, что установление испытательного срока в этот период создает избыточный стресс, дополнительные психологические барьеры, затрудняет возвращение к работе и препятствует полноценной трудовой адаптации.

Ранее «Реальное время» писало, что в Госдуме подготовили законопроект об увеличении выплат по ОСАГО.

Ариана Ранцева