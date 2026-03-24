Госдума запретила испытательный срок для женщин с детьми до трех лет
Ранее запрет действовал только для матерей с детьми до полутора лет, новый закон расширяет защиту трудовых прав
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет.
В настоящее время запрет действует только для матерей, имеющих детей до полутора лет. Новый закон расширяет эту гарантию, включая женщин с детьми в возрасте до трех лет.
В документах к законопроекту отмечается, что период воспитания ребенка до трех лет является временем высокой нагрузки и ответственности для матери. Авторы подчеркивают, что установление испытательного срока в этот период создает избыточный стресс, дополнительные психологические барьеры, затрудняет возвращение к работе и препятствует полноценной трудовой адаптации.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».