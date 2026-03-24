Инвестиции россиян в финансовые инструменты достигли 4,1 трлн рублей

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, это почти половина роста депозитов населения банков за 2025 год

Общие инвестиции населения России в финансовые инструменты в 2025 году составили 4 трлн 100 млрд рублей. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы при рассмотрении годового отчета ЦБ за 2025 год.

По ее словам, в эту сумму входят вложения в акции, облигации, программу долгосрочных сбережений, а также пенсионные страховые накопления.

«Если посмотреть вместе — с покупкой акций, облигаций, с программой долгосрочных сбережений, с прочими пенсионными страховыми накоплениями, то общие инвестиции населения в финансовые инструменты составили 4 трлн 100 млрд рублей. Это почти половина роста депозитов населения банков за 2025 год», — сказала Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что вложения граждан в финансовые инструменты росли, что свидетельствует об интересе населения к таким инвестициям.

Глава Банка России добавила, что регулятор совместно с правительством работает над укреплением доверия к рынку капитала и обеспечением защиты инвесторов.

Ариана Ранцева