Объем оказанных платных услуг в учреждениях культуры Татарстана увеличился на 38,3% за год
По итогам января 2026 года объем оказанных платных услуг в учреждениях культуры в Татарстане составил более 1,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2025-го эта сумма увеличилась на 38,3%, следует из данных Татарстанстата.
Отметим, что в целом по итогам января 2026 года объем всех оказанных платных услуг населению в Татарстане составил 51,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2025-го данный показатель увеличился на 6,8%.
Напомним, что 25 марта в России отмечается День работника культуры. Данный профессиональный праздник посвящен представителям творческих профессий, деятелям искусства и сотрудникам культурных учреждений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».