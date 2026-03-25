Объем оказанных платных услуг в учреждениях культуры Татарстана увеличился на 38,3% за год

По итогам января 2026 года объем оказанных платных услуг в учреждениях культуры в Татарстане составил более 1,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2025-го эта сумма увеличилась на 38,3%, следует из данных Татарстанстата.

Отметим, что в целом по итогам января 2026 года объем всех оказанных платных услуг населению в Татарстане составил 51,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным месяцем 2025-го данный показатель увеличился на 6,8%.

Напомним, что 25 марта в России отмечается День работника культуры. Данный профессиональный праздник посвящен представителям творческих профессий, деятелям искусства и сотрудникам культурных учреждений.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата работника культуры в Татарстане выросла почти на 3% за год.

Никита Егоров