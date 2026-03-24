Глава ЦБ Набиуллина оценила вклад роста НДС в инфляцию

Вклад налоговых изменений в инфляцию составил чуть более 1%

Повышение НДС в России оказало ограниченное влияние на рост цен. Об этом сообщила глава Центробанка страны Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год.

— Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе и феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным, — цитирует Набиуллину РБК.

Она добавила, что вклад налоговых изменений в инфляцию составил чуть более 1%, а также подчеркнула, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия ощущались бы сильнее, так как рост налогов отразился бы в ценах. Однако такого не произошло, обратила внимание Набиуллина.

Глава регулятора отметила, что при условии реализации прогноза ЦБ в конце 2026-го период высокой инфляции останется позади. В таком случае можно будет рассчитывать на умеренные рыночные процентные ставки. Также предпринимателям станет проще планировать развитие бизнеса на годы вперед, резюмировала Набиуллина.



Ранее сообщалось, что ЦБ готовит меры по ограничению вывоза наличных и золота из страны.

Никита Егоров