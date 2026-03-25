Каждый третий россиянин хранит свои накопления «под подушкой»

В качестве альтернативы эксперты рекомендовали держать сбережения на накопительных счетах

Треть россиян (34%) хранит свои сбережения дома, «под подушкой», а больше половины (54%) граждан держат накопления на вкладах в банке. Причина откладывания денег «под матрас» заключается в том, что данный способ, по мнению россиян, наиболее удобный для быстрой реакции на перемены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Банки.ру».

При этом, как обратила внимание руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова, в случае с депозитами банки компенсируют своим владельцам официальную инфляцию и в отличие от других инструментов имеют страховую защиту от государства.

Также аналитики отметили рост средней суммы вкладов. По итогам января — февраля 2026 года он составил 737 тыс. рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Солдатенкова рекомендовала россиянам, желающим иметь оперативный доступ к деньгам, хранить деньги на накопительных счетах. Такие депозиты, по ее словам, более гибкие, но при этом также могут дать сопоставимую с депозитами доходность.

Ранее сообщалось, что максимальная ставка по банковским вкладам снизилась на 0,19%.

Никита Егоров