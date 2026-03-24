ЦБ готовит меры по ограничению вывоза наличных и золота из страны

17:49, 24.03.2026

Глава ЦБ анонсировала меры по обелению российской экономики

ЦБ готовит меры по ограничению вывоза наличных и золота из страны
Фото: взято с сайта cbr.ru

Центробанк России и Правительство страны подготовили комплексный план по дополнительным мерам по обелению экономики. Банк России выступил инициатором ряда ключевых мероприятий. Его основные положения заключаются в следующем:

  • введение ИНН как единого идентификатора клиентов банков (физических лиц);
  • ограничение вывоза крупных сумм наличных рублей из страны;
  • регулирование криптовалюты;
  • объединение систем безналичной оплаты и учета кассовых чеков в рознице;
  • меры по борьбе с нелегальными кредиторами.

— Применение ИНН в качестве единого идентификатора позволит банкам эффективнее выявлять цепочки теневых расчетов. При этом ограничение вывоза крупных сумм наличных рублей и золота из страны поможет бороться с серым импортом, — сказала Эльвира Набиуллина.

Jakub Żerdzicki on Unsplash

По ее словам, основные положения комплексного плана по обелению экономики согласованы и с Правительством РФ. Необходимость регулирования рынка криптовалют она объяснила тем, что значительная часть расчетов в этом секторе обеспечивает теневую экономику.

— И нам нужно сделать этот рынок прозрачным, — отметила она. — В комплексе эти меры могут дать существенный эффект и никак не затронут обычных граждан.

В ближайшее время законопроект может быть рассмотрен в Думе, надеется глава ЦБ.

Напомним, 5 марта на ежегодной встрече с банковским сообществом глава ЦБ Эльвира Набиуллина обозначила контуры надзорной политики на среднесрочную перспективу. Регулятор смещает акценты: теперь в фокусе — качество взаимодействия с конечным потребителем. Подробнее — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева

