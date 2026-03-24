ЦБ готовит меры по ограничению вывоза наличных и золота из страны
Глава ЦБ анонсировала меры по обелению российской экономики
Центробанк России и Правительство страны подготовили комплексный план по дополнительным мерам по обелению экономики. Банк России выступил инициатором ряда ключевых мероприятий. Его основные положения заключаются в следующем:
- введение ИНН как единого идентификатора клиентов банков (физических лиц);
- ограничение вывоза крупных сумм наличных рублей из страны;
- регулирование криптовалюты;
- объединение систем безналичной оплаты и учета кассовых чеков в рознице;
- меры по борьбе с нелегальными кредиторами.
— Применение ИНН в качестве единого идентификатора позволит банкам эффективнее выявлять цепочки теневых расчетов. При этом ограничение вывоза крупных сумм наличных рублей и золота из страны поможет бороться с серым импортом, — сказала Эльвира Набиуллина.
По ее словам, основные положения комплексного плана по обелению экономики согласованы и с Правительством РФ. Необходимость регулирования рынка криптовалют она объяснила тем, что значительная часть расчетов в этом секторе обеспечивает теневую экономику.
— И нам нужно сделать этот рынок прозрачным, — отметила она. — В комплексе эти меры могут дать существенный эффект и никак не затронут обычных граждан.
В ближайшее время законопроект может быть рассмотрен в Думе, надеется глава ЦБ.
