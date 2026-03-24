Доллар на внебиржевом рынке опустился до 80,9 рубля

По данным на 10:07, американская валюта снизилась почти на 1 рубль, евро опустился до 93 рублей

Курс доллара на внебиржевом рынке опустился ниже 81 рубля. По состоянию на 10:07 американская валюта торговалась на уровне 80,9 рубля. Об этом свидетельствуют данные profinance.ru.

Отмечается, что курс доллара снизился почти на 1 рубль по сравнению с предыдущим значением.

Евро также показал снижение. Его курс опустился до 93 рублей, потеряв 1,6 рубля.

Ариана Ранцева