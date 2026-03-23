Татарстан попал в топ-5 регионов России по размеру потребкредита в феврале

В среднем по России размер таких займов увеличился на 21,5% за год

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов по среднему размеру потребкредита в феврале. Так, в республике он составил 197,1 тыс. рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Лидером по данному показателю стала Москва (297,8 тыс. рублей). На втором месте расположился Санкт-Петербург (252,4 тыс. рублей), а на третьем— Московская область (228,5 тыс. рублей). Замкнула пятерку в этом рейтинге Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (192,4 тыс. рублей).

В свою очередь, в пяти регионах размер потребкредита сильно сократился. Среди таких — Алтайский (-37%) и Хабаровский (-32,7%) края, а также Ленинградская (-30,5%), Омская (-29,4%) и Челябинская (-28,8%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер потребкредита сократился за месяц на 22,3 и 21,9% соответственно.

В среднем по России размер потребкредитов в феврале составил 167,2 тыс. рублей (+21,5% в сравнении с аналогичным периодом 2025-го). При этом по сравнению с январем текущего года размер такого займа вырос на 10,7%.

Напомним, что недавно Центробанк России снизил ключевую ставку до 15%, иными словами на 0,5% п. п. Изменения ключевой ставки, по словам экспертов, отражаются на разных аспектах экономики, например на кредитах: при высокой ключевой ставке банки берут деньги у ЦБ дороже, чтобы сохранить прибыль, они повышают проценты по кредитам. В итоге ипотека, автокредиты и потребительские займы становятся дороже. При низкой ставке заимствования обходятся дешевле, банки снижают проценты.



Никита Егоров