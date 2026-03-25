Ученые Иннополиса вошли в топ-15 России по компьютерным наукам
В международном рейтинге AD Scientific Index высокие позиции заняли профессора Адил Хан, Мануэль Маццара и Сергей Петренко
Три профессора Университета Иннополис — Адил Хан, Мануэль Маццара и Сергей Петренко — вошли в топ-15 ученых России по компьютерным наукам в мировом рейтинге AD Scientific Index.
Рейтинг отражает вклад российских исследователей в области компьютерных наук на международной арене, учитывая публикации, цитируемость и научное влияние. Вхождение трех представителей Иннополиса в топ-15 подтверждает высокий уровень научной работы университета в данной сфере.
Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане разработали умную скважинную камеру для геологов.
