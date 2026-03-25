Новости общества

00:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые Иннополиса вошли в топ-15 России по компьютерным наукам

17:23, 25.03.2026

В международном рейтинге AD Scientific Index высокие позиции заняли профессора Адил Хан, Мануэль Маццара и Сергей Петренко

Фото: предоставлено пресс-службой университета Иннополис

Три профессора Университета Иннополис — Адил Хан, Мануэль Маццара и Сергей Петренко — вошли в топ-15 ученых России по компьютерным наукам в мировом рейтинге AD Scientific Index.

Рейтинг отражает вклад российских исследователей в области компьютерных наук на международной арене, учитывая публикации, цитируемость и научное влияние. Вхождение трех представителей Иннополиса в топ-15 подтверждает высокий уровень научной работы университета в данной сфере.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также