Володин вновь высказался об инициативе Татарстана: «Распространяете недостоверную информацию»

Председатель Госдумы обратил внимание, что данное предложение не законодательная инициатива, а обращение

Фото: скриншот с трансляции на сайте duma.gov.ru

Госсовет Татарстана направил инициативу об ограничении публикации обвинительной информации в СМИ до вступления судебного решения в силу в совет законодателей, а не в Госдуму. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Накануне Володин уже высказывался насчет той же инициативы Татарстана. Тогда он призвал коллег из регионов более ответственно относиться к предложениям, которые от них звучат, и не создавать напряжение в обществе. Еще председатель Госдумы говорил, что данное предложение следует сперва обсудить в регионе, с гражданским обществом и экспертами, а потом уже «формировать повестку» и выносить в Госдуму.

Кроме того, по его словам, инициативу Госсовета Татарстана не рассматривали и, может, не будут рассматривать. Политик обратил внимание, что эта инициатива «подается именно так, что она направлена в Госдуму, хотя этот документ направлен в совет законодателей на экспертизу, в комиссию профильную, которую представляют те же наши коллеги из регионов, из Госдумы, из Совфеда».

— Кстати, вот распространяете недостоверную информацию. Вчера на это внимание обратил и сегодня. В части инициативы Татарстана — это не законодательная инициатива, а обращение, причем в совет законодателей, для того чтобы комиссия высказала свою точку зрения... Вы зачем Думу втянули в эту дискуссию, а? Где у вас правовая грамотность? — сказал 25 марта Володин журналистам.

Он обратил внимание, что голос СМИ могли не услышать, хотя там все написали правильно, из-за того, что информация ушла в соцсети.

Ранее Володин направил в Госдуму законопроект, предоставляющий Минобороны доступ к данным ЗАГС для поддержки семей военных.



Никита Егоров