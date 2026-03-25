Средняя зарплата работника культуры в Татарстане выросла почти на 3% за год

Средний уровень дохода таких сотрудников в республике превысил 90 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам января — декабря 2025 года среднемесячная начисленная зарплата работников, чья деятельность связана с областью культуры, спорта, досуга и развлечений, составила 93,1 тыс. рублей. По сравнению с 2024-м этот показатель вырос на 2,9%, следует из данных Татарстанстата.

При этом, согласно опубликованной статистике, в декабре 2025-го доход таких сотрудников в республике достиг 111,9 тыс. рублей в среднем.

Напомним, что 25 марта в России отмечается День работника культуры. Данный профессиональный праздник посвящен представителям творческих профессий, деятелям искусства и сотрудникам культурных учреждений.

Никита Егоров