Источник: в Казани ЦУМ откроют 26 апреля

Ранее планировалось, что объект сдадут в конце марта

Казанский ЦУМ планируют открыть 26 апреля 2026 года. Об этом сообщил источник «Реального времени».

— 26 апреля откроется ЦУМ, — сказал собеседник издания.

Ранее замгендиректора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Ранко Тепавчевич сообщал, что ЦУМ могут открыть в конце марта 2026 года. Он отмечал, что точной даты открытия пока нет, но в течение двух недель у здания должны появиться разрешительные документы.

Недавно архитектор Елена Валеева писала в своем телеграм-канале, что работы в казанском ЦУМе находятся на финишной прямой, работы на объекте продолжаются без выходных. На фасаде уже идет итоговый монтаж металлических ребер и орнаментальных акцентов на входах, а на прилегающей территории активно идут работы по благоустройству.



