Журналисты из Москвы назвали топ маршрутов в Казани для туристов

На первом месте оказался Казанский кремль

Казанский кремль стал первым местом, которое рекомендовали посетить туристам в столице Татарстана. От ж/д вокзала до главной достопримечательности города можно добраться на такси за 500 рублей или на электричке за 150 рублей, пишет «Российская газета», составившая топ маршрутов в городе.

Также корреспондент издания рекомендовал туристам посетить башню Сююмбике и Благовещенский собор, мечеть «Кул-Шариф», в частности Музей исламской культуры.

— Я предлагаю прогуляться по Кремлевской, в девичестве Воскресенской, идущей параллельно улице Баумана. Она хоть и не пешеходная, но в выходные, особенно утром, настолько безлюдная, что у вас есть шанс пройти ее в полном одиночестве. Это настоящий музей под открытом небом. Что ни здание — памятник архитектуры, а внутри или уютная кафешечка, или сувенирный магазин, или госучреждение. Чем-то Кремлевская напоминает старинные европейские улочки, но, конечно, с восточным колоритом, — говорится в материале.

Из других «точек притяжения»: КФУ и памятник Ленину «на сковородке» рядом с университетом, Старо-Татарская слобода и Дом-музей Ленина, а также родовое село Державина — Сокуры.

Ранее сообщалось, что Татарстан стал самым популярным регионом России для поездок на майские праздники.

При этом, по словам экспертов, в Казани аренда жилья на майские праздники обойдется дороже всего.

