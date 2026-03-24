В Татарстане снижается заболеваемость болезнями системы кровообращения
В 2025 году зафиксировано 4030 случаев на 100 тысяч населения против 4097 случаев в 2024-м
В Татарстане снижается заболеваемость болезнями системы кровообращения. Об этом сообщила главный внештатный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким. В 2025 году зафиксировано 4030 случаев на 100 тысяч населения против 4097 случаев в 2024-м и 4815 случаев в 2019-м.
— Это очень хорошо, потому что мы проводим более активно те профилактические мероприятия, которые позволяют нам выявить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, — заявила Ким.
При этом, по словам главы Минздрава республики Альмира Абашева, за прошедший год было выявлено 45 тысяч новых заболеваний сердечно-сосудистой системы.
— В ходе профилактических мероприятий нами выявлено 126 тысяч новых случаев. Это 45 тысяч новых заболеваний сердечно-сосудистой системы, — рассказал Альмир Абашев.
Напомним, что каждый третий житель Татарстана имеет проблемы с системой кровообращения. Ранее сообщалось, что благодаря широкому охвату диспансерным наблюдением (95% пациентов) удалось снизить количество инфарктов и инсультов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».