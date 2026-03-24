В казанском аэропорту задерживается ряд рейсов на вылет и прилет

Сегодня ограничения на работу воздушной гавани не вводились

В аэропорту Казани задерживаются шесть рейсов на вылет и столько же на прилет.

Согласно данным на онлайн-табло, самолет в Душанбе вылетит в 10:20 вместо 1:20, как планировалась ранее. Рейс N4 250 в Санкт-Петербург вылетит на 4 часа позже, а именно в 12:25, TK 430 в Стамбул вылетит в 13:25 (его перенесли на 3 часа). Самолет в Калининград стартует в 19:05 (задержан на 8 часов).

Задержаны рейсы и на прилет. Самолет из Стамбула прибудет в 12:40 (на 3,5 часа позже, чем планировалось). Рейс из Душанбе приземлится в 18:15 (на 8 часов позже). Также рейс N4 732 Калининград — Казань прилетит только 25 марта в 2:45 (изначально он должен был прилететь в 19:35 24 марта).

Отметим, что сегодня Росавиация не сообщала о введении ограничений на работу казанского аэропорта.

Никита Егоров