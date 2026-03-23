Bloomberg ответил, почему Трамп передумал наносить удары по энергетике Ирана

Ранее союзники США в частном порядке предостерегали Трампа от ударов по иранским электростанциям

Фото: Артем Дергунов

Президент США Дональд Трамп принял решение пока не прибегать к ударам по электростанциям в Иране, в том числе из‑за неспокойной ситуации на мировых рынках, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

— Отход на прежние позиции был связан и с интересом президента по поводу того, как успокоить рынки, потерянные его угрозами и продолжающимся конфликтом. По словам источников, решение Трампа, объявленное незадолго до начала торгов на рынках США, выработали в том числе из‑за подобных тревог, — пишут журналисты.

Bloomberg также отмечает: «решение Трампа не прибегать к планируемым ударам по объектам энергетики можно рассматривать главным образом как попытку повлиять на нефтяные цены».

По данным агентства, страны региона и союзники США в частном порядке предостерегали Трампа от ударов по иранским электростанциям. Чиновники разных государств объяснили властям США, что длительные разрушения инфраструктуры Ирана могут привести эту страну к анархии.

Одновременно чиновники из разных стран Персидского залива ужесточили позицию по отношению к Ирану на фоне его ударов. Источники Bloomberg сообщают, что власти Саудовской Аравии уведомили США: королевство готово нанести удар по Ирану, если тот атакует электростанции и водоочистные сооружения на территории Саудовской Аравии.

В понедельник в интервью Fox Business Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть заключено в течение ближайших пяти дней. Комментируя сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран не контактировал с Вашингтоном, Трамп отметил, что «не уверен», что понимает, о чем они пишут.

Позднее в беседе с CNN президент США подтвердил, что и Вашингтон, и Тегеран желают добиться соглашения. При этом он пригрозил: если за пять дней диалог между странами не принесет результатов, США продолжат наносить удары по Ирану.

Рената Валеева