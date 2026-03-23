Михаил Мишустин и премьер Вьетнама обсудили развитие двусторонних отношений

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры с главой правительства Вьетнама Фам Минь Тинем. Лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений, основанных на принципах всеобъемлющего стратегического партнерства.

В ходе встречи было отмечено эффективное выполнение договоренностей на высшем уровне. Особое внимание уделили реализации Комплексного плана сотрудничества России и Вьетнама до 2030 года, утвержденного в январе прошлого года в Ханое.

— Видим нашу общую задачу в формировании благоприятных условий для роста взаимных инвестиций, запуска новых проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве, — подчеркнул Михаил Мишустин.

По итогам переговоров планируется подписание межправительственного соглашения о строительстве первой атомной электростанции на территории Вьетнама. Также достигнуты договоренности между компаниями «Зарубежнефть» и «Петровьетнам» о совместной работе на месторождениях обеих стран.

В настоящее время во Вьетнаме проходят Дни культуры России, а вьетнамские курорты остаются популярным направлением для российских туристов. Напомним, что в 2026 году тройку самых популярных зарубежных направлений у россиян открывают Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Четвертое место делят между собой Китай и Таиланд, а замыкает топ-5 Вьетнам.



Наталья Жирнова