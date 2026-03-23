Эксперт рассказал, как укрепление рубля влияет на цены в российских отелях

Российские отели сдерживают цены на услуги на фоне роста конкуренции с дешевеющим зарубежным отдыхом

Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на пресс‑конференции в ТАСС.

— Мы наблюдаем за тем, что и гостиницы, и крупные операторы начинают уже подстраиваться под новые условия. Цены растут достаточно низкими темпами. Во многих регионах они прекратили рост. Это как раз ответ на конкуренцию с зарубежными курортами, и мы благодарны рынку за возможность такой гибкости, — сказал он.

Замминистра отметил, что снижение цен на зарубежный отдых является одним из сдерживающих факторов роста турпотока по России. Он пояснил, что ситуация усугубляется укреплением рубля: это усиливает ценовую конкуренцию с зарубежными направлениями.

— Третий фактор, на который мы с осени начали достаточно предметно смотреть, — это фактор укрепления рубля и роста ценовой конкуренции с зарубежными курортами. Мы понимаем, что в условиях, в которых мы находимся, по качеству развития инфраструктуры нашему бизнесу достаточно сложно конкурировать с курортами, которые не первые десятилетия развиваются и предлагают за приемлемую цену достаточно высокий уровень сервиса, — пояснил Вахруков.

Он напомнил, что по итогам 2025 года турпоток по России увеличился на 4% в годовом сопоставлении. По сравнению с предыдущими годами темпы роста снизились.

Рената Валеева