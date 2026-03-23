Заседание Генеральной ассамблеи SMIIC пройдет в Казани 17–19 ноября

В Татарстане создадут организационный комитет для подготовки и проведения 21‑го заседания Генеральной ассамблеи Института стандартов и метрологии для исламских стран (SMIIC), которое пройдет в Казани с 17 по 19 ноября. Соответствующее постановление подписал премьер‑министр Татарстана Алексей Песошин — он же возглавит комитет по подготовке к заседанию.

Решение о проведении мероприятия в Татарстане было принято после обсуждений на World Halal Summit 2025 в Стамбуле. Тогда генеральный секретарь SMIIC Ихсан Увют заявил о готовности провести ассамблею совместно с Росстандартом в ноябре в Татарстане.

SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries) — международная организация, созданная для разработки единых стандартов и норм в сфере метрологии, сертификации и качества продукции среди стран ОИС. Институт способствует упрощению торговли, гармонизации технических регламентов и укреплению экономического сотрудничества между государствами‑участниками.

