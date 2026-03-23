Прокуратура проверит работу лифтов в казанском ЖК после травмирования человека

Прокуратура Советского района Казани инициировала проверку по факту получения травм пассажиром неисправного лифта в жилом комплексе «Легенда». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На видео из социальных сетей видно, что человек упал на пол лифта после резкого торможения. В ходе проверки надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства при обслуживании, ремонте и эксплуатации лифтового оборудования в многоквартирном доме.

— При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования, — заявили в прокуратуре.

Напомним, что ранее татарстанское УФАС заподозрило в картельном сговоре четыре компании, участвовавшие в поставке лифтов для республиканского Фонда ЖКХ в 2022—2023 гг. По версии ведомства, компании поделили между собой рынок, заработав на этом в 2022—2024 гг. сотни миллионов рублей.



Наталья Жирнова