УК Агрыза оштрафовали на 175 тысяч рублей за протечки в крышах и неубранный снег

Поводом для проверки стало обращение жителя дома №4 по улице Гоголя, где уже четыре года продолжаются проблемы с протечками

В Агрызе жилищная инспекция Татарстана привлекла к административной ответственности управляющую компанию «СМП-184» за грубые нарушения в обслуживании многоквартирных домов.

Поводом для проверки стало обращение жителя дома №4 по улице Гоголя, где уже четыре года продолжаются проблемы с протечками. По данным жилинспекции, ситуация усугубилась 2 марта, когда вода начала поступать из светильников натяжного потолка. Сотрудники УК составили акт только 17 марта, не решив при этом проблему. В квартире до сих пор установлены емкости для сбора воды, а напольное покрытие пострадало от постоянной сырости.

Инспекторы обнаружили серьезные нарушения на чердаке и крыше дома: отсутствие утеплителя и влагозащитной пленки, скопление снега и образование сосулек. За бездействие компания была оштрафована на 125 тысяч рублей.

Дополнительно директор УК получил штраф 50 тысяч рублей после проверки районной прокуратуры за неубранные снежные завалы на крышах и придомовых территориях на улицах Гоголя, Чайковского, Пушкина, Гагарина и Горького.

Сейчас жилищная инспекция контролирует устранение выявленных нарушений в работе управляющей компании.

Напомним, что недавно за неделю татарстанские инспекторы оштрафовали десятки УК на 1,16 млн рублей.

Наталья Жирнова