В Казани был побит температурный рекорд 2014 года

По данным городской метеостанции, воздух прогрелся до +10 градусов

В Казани 23 марта был побит температурный рекорд. По данным городской метеостанции, воздух прогрелся до +10 градусов.

Предыдущий максимальный показатель для этой даты был зафиксирован дважды. В 2014 году температура достигла +9,2 градуса на основной метеостанции Казани. Еще один такой же рекорд, в +10 градусов, был отмечен в 2007 году на метеостанции «Казань-Сокол».

Напомним, что антициклон обеспечит Татарстану сухую и теплую погоду до конца недели — прогноз.

Наталья Жирнова