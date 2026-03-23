Татарстан не утвердил электронные схемы движения потоков отходов

Согласно новым правилам регионы должны формировать и вести терсхемы преимущественно в электронном виде

Фото: Артем Дергунов

Татарстан вошел в число 30 российских регионов, которые не обновили территориальные схемы по обращению с отходами. Согласно новым правилам регионы должны формировать и вести терсхемы преимущественно в электронном виде — в своих системах или в федеральной системе учета отходов (ФГИС УТКО), сообщает пресс‑служба Российского экологического оператора (РЭО).

Нарушения допустили Москва и Севастополь, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, Ингушетия, Тува, Северная Осетия, Удмуртия, Чувашия, Дагестан и Татарстан, а также Ленинградская, Брянская, Тверская, Белгородская, Вологодская, Курская, Мурманская, Орловская, Ростовская, Тульская, Ульяновская, Ивановская, Рязанская, Магаданская и Самарская области, Еврейская автономная область.

Замглавы Минприроды России Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении, обратил особое внимание на отставания по срокам вывода терсхем на общественные обсуждения в Ставропольском крае и Мурманской области. Касательно Магаданской области он отметил, что там территориальная схема утверждена, но не учтены критические замечания РЭО. «По ряду регионов мы ожидали выхода на общественные обсуждения, но этого не произошло. Прошу коллег ускорить работу», — заявил чиновник.

В РЭО уточнили, что у 20 регионов электронные схемы движения потоков уже утверждены, еще у 30 — прошли общественные обсуждения.

Как сообщила администрация Казани, с середины февраля в городе велись работы по очистке контейнерных площадок от накопившихся отходов. Причиной образования мусорных навалов стали сильные снегопады, затруднявшие доступ спецтехники к местам сбора отходов.

Рената Валеева