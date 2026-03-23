Банк России отметил замедление роста цен в феврале — до 5,8% за месяц

В феврале 2026 года годовая инфляция снизилась до 5,91%, что на 0,09% меньше показателя января

В феврале 2026 года годовая инфляция в России снизилась до 5,91%, что на 0,09% меньше показателя января, сообщает ЦБ. Основным фактором замедления стало снижение цен на продовольственные товары, включая продукты длительного хранения, молочную продукцию, мясо и рыбу.

Месячный прирост цен с учетом исключения сезонности замедлился до 5,8% после 14,6% месяцем ранее. Эксперты отмечают, что январское ускорение инфляции было вызвано разовыми факторами, не связанными с устойчивым ценовым давлением.

Показатели устойчивой инфляции преимущественно находились в диапазоне 4—5%. При этом снизилось влияние разовых эффектов от налоговых и административных мер, а также уменьшился вклад товаров с волатильными ценами.

Несмотря на общее замедление, некоторые категории товаров показали повышенный рост цен. В частности, заметно подорожали услуги зарубежного туризма. При этом овощи и фрукты дорожали в соответствии с сезонной нормой. Напомним, в марте в Татарстане наблюдается резкое падение цен на огурцы — -8,7% в стоимости.

По прогнозу Банка России, при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция снизится до 4,5—5,5% к концу 2026 года. Устойчивая инфляция должна приблизиться к 4% во втором полугодии, а в 2027 году выйти на целевой показатель.

Наталья Жирнова