Стало известно, сколько казанцы потратят на подготовку к дачному сезону

Каждый второй житель Казани собирается приобрести мангал, гриль или барбекю

Жители Казани в среднем планируют потратить 30 000 рублей на подготовку к дачному сезону. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы».

У каждого второго (60%) жителя Казани есть дача, а еще 17% планируют обзавестись ею в будущем. Среди владельцев дач большинство начинают подготовку к сезону в апреле (47%), 27% приступают к ней в мае, а 24% — уже в марте. Ранняя подготовка в феврале — марте чаще характерна для респондентов старше 55 лет.

Средний бюджет на подготовку к дачному сезону составляет 30 тыс. рублей. При этом распределение планов по расходам выглядит следующим образом: 31% хотят уложиться в 10 тыс. рублей, 25% — в 20 тыс., 10% готовы потратить от 20 тыс. до 35 тыс., 20% — от 35 тыс. до 50 тыс., 4% закладывают бюджет от 50 тыс. до 80 тыс., 9% планируют расходы выше 80 тыс.

В список основных покупок к дачному сезону входят растения, семена и рассада (71% опрошенных), удобрения и средства для ухода за растениями (60%) и инструменты и садовый инвентарь (57%).

Каждый второй житель Казани (46%) собирается приобрести мангал, гриль или барбекю — чаще всего это представители возрастной группы 25–34 лет. Кроме того, почти каждый третий из них (30%) планирует купить товары для бани.



Рената Валеева