В Перинатальном центре Альметьевска установлено оборудование, которое будет спасать жизни новорожденных

Теперь медицина высшего уровня становится доступной на Юго-Востоке Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой «Татнефть»

С открытием нового Перинатального центра Альметьевской районной многопрофильной больницы здесь появилось место, где слово «безопасность» обретает реальные черты и медицина высшего уровня становится доступной каждому, пишет газета «Нефтяные вести».

Врачи Центра приняли уже 570 родов, а через отделение реанимации новорожденных прошло около 45 детей. Женщины со всего Юго-Востока Татарстана консультируются здесь и встают на учет для дальнейшего сопровождения беременности.

«В нашем городе нет роддома. А здесь все так современно, будто я приехала в Москву», — делится своими впечатлениями пациентка Виктория Малышева.

Арина Клюева, мама новорожденного Матвея: «Все хорошо, персонал доброжелательный, со всем помогут, подскажут. Никаких проблем не возникало».

В центре собрана команда врачей, чей опыт и компетенции позволяют справляться с задачами любой сложности. К примеру, заведующий реанимацией новорожденных Хамзат Цуров приглашен из Казани, где он более 9 лет проработал анестезиологом-реаниматологом в отделении реанимации новорожденных Перинатального центра РКБ.

Особого внимания заслуживает оснащение отделения реанимации новорожденных. Современное оборудование позволяет спасать мам и детей даже в самых сложных случаях. Аппарат для лечебной гипотермии, нейромонитор, аппараты ИВЛ, генератор оксида азота — все эти технические средства позволяют спасать детей в ситуациях, в которых раньше им потребовалась бы транспортировка в Казань.

Как поясняет Хамзат Магометович, своевременное оказание помощи в первые 72 часа жизни ребенка позволяет минимизировать отклонения в развитии или полностью их избежать. Благодаря новым возможностям альметьевских медиков период реабилитации проходит легче и занимает меньше времени.