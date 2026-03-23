ФСБ задержала в аэропорту татарстанца, планировавшего стать террористом

Сотрудники УФСБ России по Татарстану в одном из аэропортов задержали жителя Казани, который планировал вступить в террористическую организацию.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 25-летний мужчина вступил в контакт с представителем террористической организации, запрещенной в России, под воздействием которого стал разделять идеологию радикального ислама.

Затем мужчина стал вынашивать план о том, как сбежать из России для вступления в ряды терсообщества, однако не довел данное преступление до конца: его задержали в аэропорту.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что жителя Мордовии задержали за оформление тысячи сим‑карт по заданию разведки Украины.

Никита Егоров