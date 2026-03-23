Татарстан вошел в топ-15 регионов России по зарплатам в ведущих отраслях

В республике в одной из сфер уровень дохода превышает 200 тыс. рублей

Татарстан занял 13-е место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в ведущих отраслях. Конкретно в республике данной сферой стало транспортное машиностроение с уровнем дохода в 202 тыс. рублей, следует из рейтинга РИА «Новости».

На первом месте в данном топе расположилась Сахалинская область (328 тыс. рублей в отрасли добычи нефти и газа), на втором — Москва (310 тыс. рублей в сфере финансовых услуг), а на третьем — Амурская область (286 тыс. в химической промышленности).

В топ-10 регионов по данному показателю также попали Ямало-Ненецкий автономный округ (249 тыс. рублей в сфере добычи нефти и газа), Магаданская область (239 тыс. рублей в сфере рыболовства), Московская область (239 тыс. рублей в IT-сфере), Чукотский автономный округ (236 тыс. в сфере энергетики), Мурманская область (234 тыс. рублей в сфере рыболовства), Забайкальский край (233 тыс. в металлургии) и Камчатский край (210 тыс. рублей в пищевой промышленности).

