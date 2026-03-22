В Татарстане за сутки произошло пять пожаров — три из них в жилых помещениях

Сотрудникам МЧС также пришлось выехать на 14 ложных вызовов

Фото: Артем Дергунов

За 21 марта подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана провели ряд оперативных мероприятий. В течение суток специалисты реагировали на пять возгораний, три из которых произошли в жилом секторе, сообщает пресс-служба.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы совершили 14 выездов по ложным сообщениям. Также специалисты трижды привлекались для взаимодействия с другими экстренными службами и трижды участвовали в ликвидации последствий ДТП.

Напомним, что ровно два года назад в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. Преступники открыли огонь по зрителям, а затем устроили пожар. Погибли более 150 человек, еще свыше 550 получили ранения.

Наталья Жирнова