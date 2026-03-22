В Израиле более 100 человек ранены после иранских ракетных ударов по двум городам

Иранская сторона назвала атаку на Димону реакцией на удары по АЭС «Бушер» и Натанзу

В результате ракетных ударов по израильским городам Димона, где находятся ярдерные объекты, и Арад пострадало более 100 человек, сообщает The Times of Israel. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Араде, где 71 человек получил ранения после попадания ракеты в жилой квартал. Состояние 10 пострадавших оценивается как тяжелое.

По данным иранского агентства «Тасним», ракетные удары по Димоне стали ответом на предыдущие атаки Израиля на атомную электростанцию «Бушер» и ядерный комплекс в Натанзе. В сообщении иранских властей эти действия названы «запоминающимся уроком» для Израиля.

Напомним, что ранее МИД России осудил удар США и Израиля по АЭС «Бушер», где находились россияне. Российская сторона неоднократно предупреждала Израиль и США о недопустимости создания рисков для жизни и здоровья российских специалистов, работающих на объекте.

Наталья Жирнова