СМИ: в ДНР предотвратили теракт против чиновника администрации

Задержанный был завербован украинскими спецслужбами

В ДНР сотрудники ФСБ задержали россиянина, предпринявшего попытку совершить теракт: подорвать машину чиновника региональной администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчина общался через Telegram с представителями украинских спецслужб, которыми был завербован, говорят в ФСБ. Злоумышленник «изъял из схрона компоненты самодельного взрывного устройства для совершения подрыва автомобиля одного из чиновников администрации ДНР».

Мужчину задержали при попытке минирования автомобиля. Сотрудники ФСБ изъяли взрывное устройство на основе гексогена массой 3,5 тыс. г с поражающими элементами, электродетонатор и пульт дистанционного управления, говорится в сообщении.

Заведены дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.



Напомним, в марте ФСБ предотвратила в Крыму теракт в отношении российского военнослужащего. Преступление готовил местный житель по заданию украинских спецслужб. Задержанным оказался 39‑летний житель Севастополя.

Галия Гарифуллина