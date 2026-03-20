ФАС: Wildberries и Ozon должны изменить работу с продавцами

Маркетплейсы устанавливали разные условия для российских и иностранных селлеров, считают в службе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) заявила, что Wildberries и Ozon должны скорректировать работу с продавцами. Маркетплейсы устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов, говорится на сайте службы.

— Также размер комиссии создает невыгодные условия для осуществления предпринимательской деятельности, а инвестирование в цены продавцов без получения их надлежащего согласия ущемляет права и интересы продавцов и покупателей, — добавили в ФАС.

До 3 апреля платформам нужно представить в службу информацию о размерах комиссий для отечественных и зарубежных продавцов. Они «должны быть установлены на экономически обоснованном уровне, исключив дискриминацию».

Помимо этого, Wildberries и Ozon предстоит составить и представить на согласование в ФАС России коммерческие политики, регламентирующие инвестирование в цены независимых продавцов. В них необходимо проработать вопросы источника и равных условий для таких инвестиций в различных категориях товаров и порядок уведомления об этом продавцов и покупателей.

— Также платформам необходимо изменить оферты и технический функционал, предусматривающий получение согласия продавцов на инвестиции цифровых платформ в цены на их товары, обеспечив при этом добровольность и отсутствие ущемления интересов продавцов на платформе в результате такого решения, — говорится в сообщении.

Если решения в рамках механизма саморегулирования будут не исполнены, будут приняты меры антимонопольного регулирования.

Напомним, в ноябре руководители крупнейших российских банков обратились с письмом к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер‑министру Михаилу Мишустину. Они просили ограничить инвестиции маркетплейсов в прямые скидки и акции, а также установить единые цены, не зависящие от способа оплаты. Центробанк поддержал банки в споре с маркетплейсами по вопросу разных цен в зависимости от способа оплаты.



В ФАС России тогда заявили, что обеспечение добросовестной конкуренции является ключевым приоритетом, при котором ни банки, ни маркетплейсы, ни торговые сети не должны оказываться в неравных условиях, а потребители должны выигрывать от честной борьбы.



Галия Гарифуллина