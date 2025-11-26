ФАС подключилась в спор банков и маркетплейсов

Там уже получили официальное письмо от Банка России

ФАС России считает обеспечение добросовестной конкуренции ключевым приоритетом, при котором ни банки, ни маркетплейсы, ни торговые сети не должны оказываться в неравных условиях, а потребители выигрывать от честной борьбы. Об этом заявила замруководителя ведомства Адиля Вяселева в интервью газете «Коммерсантъ».

ФАС уже получила официальное письмо от Банка России, содержащее предложение о запрете для маркетплейсов дифференцировать цену товара в зависимости от способа оплаты. В настоящее время ведомство анализирует это предложение на соответствие антимонопольному законодательству.

Замглавы ФАС подчеркнула, что крупнейшие онлайн-платформы уже подпадают под действующее регулирование. В частности, в действие введены нормы «пятого антимонопольного пакета», а в течение 2024 года служба неоднократно выдавала площадкам предупреждения. Они касались различных практик, таких как блокировка личных кабинетов продавцов, необоснованные отказы в заключении договоров и навязывание так называемых «автоакций».

Вяселева также напомнила о недавнем случае, когда ФАС пресекла попытку одной из крупных площадок обязать продавцов открывать счета исключительно в банке, входящем в ее собственную группу.

— Мы понимаем желание бизнеса развиваться, в том числе в финансовом секторе, но для любых банков, которые хотят продвигать свои инструменты на аналогичных условиях, должен быть обеспечен равный доступ,— отметила она.

ФАС, по ее словам, различает скидки и бонусы, предлагаемые внутри экосистем банков и маркетплейсов, и изменение конечной цены товара в зависимости от типа оплаты. Если первое законодательством не запрещено, то ведомство будет внимательно следить за тем, чтобы такие программы не создавали дискриминационных условий для других участников рынка и не вводили потребителей в заблуждение.

