Путин учредил День российской фельдъегерской связи

Предельная штатная численность ГФС на сегодняшний день составляет 4 111 человек

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране нового праздника — Дня российской фельдъегерской связи. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Официальный статус празднику придан с целью сохранения и развития исторических традиций, а также повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи.

17 декабря 1796 года император Павел I издал Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса. Изначально это формирование состояло из 13 фельдъегерей и одного офицера, задача которых заключалась в доставке важнейших государственных документов и поручений.

Сегодня Государственная фельдъегерская служба (ГФС) России является важным звеном в системе государственного управления, обеспечивая секретную и оперативную доставку корреспонденции. Предельная штатная численность ГФС на сегодняшний день составляет 4 111 человек.

4 ноября Путин учредил два новых госпраздника. Среди них День языков народов России, который будет отмечаться ежегодно 8 сентября, и День коренных малочисленных народов России — 30 апреля.

Рената Валеева