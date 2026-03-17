Ак Барс Банк нарастил факторинговый портфель до 36,5 млрд рублей

Крупнейший прирост обеспечен компаниями нефтегазового сектора и оптовой торговли

За 2025 год факторинговый портфель Ак Барс Банка вырос до 36,5 млрд рублей. Данные приведены в ежегодном обзоре Ассоциации факторинговых компаний «Рынок факторинга России по итогам 2025 года». Основу портфеля составляют компании среднего и крупного бизнеса.

Услугами факторинга в Ак Барс Банке в 2025 году чаще всего пользовались предприятия оптовой торговли продуктами питания и товарами народного потребления, а также компании нефтегазового сектора.

Наиболее востребованными в банке стали факторинг без права регресса, который ускоряет оборачиваемость дебиторской задолженности и снижает риски неоплаты, а также закупочный факторинг. Этот инструмент помогает управлять рабочим капиталом, оптимизировать расчеты с поставщиками: реализовывать программы дисконтирования закупок и получать отсрочки на закупку сырья.

«Рост факторингового портфеля в 2025 году обеспечили несколько факторов. В первую очередь это слаженная работа нашей команды. Кроме того, компании все чаще выбирали факторинг как альтернативный инструмент финансирования вследствие исчерпания ресурсов классического кредитования. Наибольшие объемы финансирования пришлись на четвертый квартал, первый был менее активным: в это время предприятия традиционно подводили итоги года и не спешили привлекать новые средства», — отметил директор департамента цифрового факторинга Ак Барс Банка Павел Волков.

90% факторинговых сделок в Ак Барс Банке проходит через электронный документооборот. Такая схема работы облегчает компаниям доступ к финансированию, позволяет получить деньги быстро и удобно в режиме онлайн.

