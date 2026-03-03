Благотворительная платформа «Совкомбанк про добро» подвела итоги 2025 года: собрано более 192 млн рублей
На благотворительной платформе «Совкомбанк про добро» опубликован полный отчет о деятельности за 2025 год
Общая сумма помощи, собранная через платформу в прошлом году, превысила 192,4 млн рублей — это на 68% больше, чем в 2024 году.
За 2,5 года с момента запуска платформы в 2023 году общий объем привлеченных средств для помощи некоммерческим организациям по всей России составил 316 млн рублей.
«В 2025 году на платформе «Совкомбанк про добро» (18+) мы закрыли 301 сбор на сумму 120 млн рублей, еще 72,4 млн рублей было передано благодаря другим механикам и активностям платформы. За каждой из этих цифр — живые люди и настоящие изменения в их жизни, и для нас главное, что благотворительность становится осознанной привычкой, а не разовым порывом», — отметил Вячеслав Литовченко, генеральный директор «Совкомбанк Технологии», лидер проектов «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра».
Инструменты добра: ключевые обновления платформы в 2025 году
В 2025 году команда продолжила работу над улучшением пользовательского опыта, чтобы делать помощь еще доступнее и проще. Среди ключевых нововведений:
- Упрощенный путь оплаты и бесшовный переход из мобильного приложения Совкомбанка.
- Добавлен фильтр сборов по городам для помощи в своем регионе.
- Запущены персональные отчеты для доноров и умные напоминания.
- Открыт отдельный, более удобный раздел для работы с «Добробаллами».
«Добробаллы» — уникальный механизм умножения добра
Ключевая особенность платформы — механизм софинансирования. Совкомбанк увеличивает пожертвования пользователей до 3 раз за счет собственных средств, конвертируемых в «добробаллы». Это позволяет каждому пожертвованию приносить максимальную пользу.
«В 2025 году наши крупные акции показали реальную силу коллективной поддержки: более 6 000 сотрудников в «Неделю добра» собрали 4,6 млн рублей, акция «Добро в каждой покупке» помогла 147 фондам, а «Щедрый вторник — 2025» объединил 21,5 тысячи человек и принес 20,4 млн рублей благотворительным организациям. Эти цифры доказывают, что, когда люди объединяются вокруг идеи помощи, благотворительность перестает быть чем-то внешним и становится частью корпоративной культуры и личных ценностей каждого», — сказал Вячеслав Литовченко.
Принципы платформы:
Платформа работает на принципах прозрачности, надежности и удобства. Все фонды-партнеры проходят предварительную проверку Совкомбанком. «Совкомбанк про добро» гарантирует безопасность перечисления средств и предоставляет регулярную отчетность о результатах помощи.
Ознакомиться с полным годовым отчетом за 2025 год можно по ссылке.
Реклама. ПАО «Совкомбанк».
