Благотворительная платформа «Совкомбанк про добро» подвела итоги 2025 года: собрано более 192 млн рублей

На благотворительной платформе «Совкомбанк про добро» опубликован полный отчет о деятельности за 2025 год

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Общая сумма помощи, собранная через платформу в прошлом году, превысила 192,4 млн рублей — это на 68% больше, чем в 2024 году.

За 2,5 года с момента запуска платформы в 2023 году общий объем привлеченных средств для помощи некоммерческим организациям по всей России составил 316 млн рублей.

«В 2025 году на платформе «Совкомбанк про добро» (18+) мы закрыли 301 сбор на сумму 120 млн рублей, еще 72,4 млн рублей было передано благодаря другим механикам и активностям платформы. За каждой из этих цифр — живые люди и настоящие изменения в их жизни, и для нас главное, что благотворительность становится осознанной привычкой, а не разовым порывом», — отметил Вячеслав Литовченко, генеральный директор «Совкомбанк Технологии», лидер проектов «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра».



Инструменты добра: ключевые обновления платформы в 2025 году



В 2025 году команда продолжила работу над улучшением пользовательского опыта, чтобы делать помощь еще доступнее и проще. Среди ключевых нововведений:

Упрощенный путь оплаты и бесшовный переход из мобильного приложения Совкомбанка.

Добавлен фильтр сборов по городам для помощи в своем регионе.

Запущены персональные отчеты для доноров и умные напоминания.

Открыт отдельный, более удобный раздел для работы с «Добробаллами».



«Добробаллы» — уникальный механизм умножения добра

Ключевая особенность платформы — механизм софинансирования. Совкомбанк увеличивает пожертвования пользователей до 3 раз за счет собственных средств, конвертируемых в «добробаллы». Это позволяет каждому пожертвованию приносить максимальную пользу.

«В 2025 году наши крупные акции показали реальную силу коллективной поддержки: более 6 000 сотрудников в «Неделю добра» собрали 4,6 млн рублей, акция «Добро в каждой покупке» помогла 147 фондам, а «Щедрый вторник — 2025» объединил 21,5 тысячи человек и принес 20,4 млн рублей благотворительным организациям. Эти цифры доказывают, что, когда люди объединяются вокруг идеи помощи, благотворительность перестает быть чем-то внешним и становится частью корпоративной культуры и личных ценностей каждого», — сказал Вячеслав Литовченко.

Принципы платформы:

Платформа работает на принципах прозрачности, надежности и удобства. Все фонды-партнеры проходят предварительную проверку Совкомбанком. «Совкомбанк про добро» гарантирует безопасность перечисления средств и предоставляет регулярную отчетность о результатах помощи.



Ознакомиться с полным годовым отчетом за 2025 год можно по ссылке.



Реклама. ПАО «Совкомбанк».