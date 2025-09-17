Анатолий Аксаков первым получил зарплату цифровым рублем

Глава Чувашии поделился своими опытом

Фото: Динар Фатыхов

В России зафиксирован первый случай выплаты заработной платы в цифровых рублях. Получателем стал глава Чувашии Анатолий Аксаков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В рамках тестирования он осуществил переводы средств в благотворительные фонды «Линия жизни» и «Детские деревни SOS», а также совершена оплата в одном из московских кафе через QR-код.

— Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного, — поделился Аксаков в своем телеграм-канале.



Глава Чувашии сообщил, что внедрение цифрового рубля будет осуществляться поэтапно. На текущем этапе проект находится в стадии пилотного тестирования.

Также сообщается, что широкое использование цифровых рублей начнётся с сентября 2026 года после подключения крупнейших банков к платформе. В течение последующих двух лет к системе присоединятся остальные кредитные организации и торговые предприятия.

Ранее сообщалось о презентации в Казани татарского токен TatCoin на форуме Kazan Digital Week.



Наталья Жирнова