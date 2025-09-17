Анатолий Аксаков первым получил зарплату цифровым рублем
Глава Чувашии поделился своими опытом
В России зафиксирован первый случай выплаты заработной платы в цифровых рублях. Получателем стал глава Чувашии Анатолий Аксаков. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
В рамках тестирования он осуществил переводы средств в благотворительные фонды «Линия жизни» и «Детские деревни SOS», а также совершена оплата в одном из московских кафе через QR-код.
— Часть зарплаты оставлю на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведу в безналичные рубли на банковском счете, чтобы проводить платежи привычным способом, поскольку пока проект по внедрению цифрового рубля реализуется в пилотном режиме и точек для оплаты немного, — поделился Аксаков в своем телеграм-канале.
Глава Чувашии сообщил, что внедрение цифрового рубля будет осуществляться поэтапно. На текущем этапе проект находится в стадии пилотного тестирования.
Также сообщается, что широкое использование цифровых рублей начнётся с сентября 2026 года после подключения крупнейших банков к платформе. В течение последующих двух лет к системе присоединятся остальные кредитные организации и торговые предприятия.
Ранее сообщалось о презентации в Казани татарского токен TatCoin на форуме Kazan Digital Week.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».