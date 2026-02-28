Новости

20:17, 28.02.2026

Решение принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Росавиация: Саудовская Аравия закрыла небо
Фото: Максим Платонов

На фоне эскалации на Ближнем Востоке ОАЭ и Саудовская Аравия закрыли воздушное пространство, передает Росавиация.

— Авиационные власти ОАЭ и Саудовской Аравии также приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов, — говорится в сообщении.

Напомним, в Бахрейне, Ираке, Катаре и Кувейте сегодня приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Международный аэропорт Дубая (DXB) и международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) в Эмиратах временно закрыли, сроки возобновления работы не уточняются.

