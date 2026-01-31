Samsung хочет зарегистрировать в России два товарных знака
Они были поданы 27 января
Южнокорейская компания Samsung подала две заявки на регистрацию в России товарных знаков Oled и QD-Oled. Об этом сообщает ТАСС.
Они были поданы 27 января компанией Samsung Electronics. Знаки хотят зарегистрировать по одному классу международной классификации товаров и услуг: жидкокристаллические дисплеи, цифровые камеры и смартфоны.
Компания приостановила поставки в Россию в 2022 году. Единственный ее завод в нашей стране находился в Калуге — работы там были остановлены в связи с нехваткой компонентов.
Напомним, в конце января французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России два товарных знака. Речь идет о логотипе коллекции Les Gastons Vuitton, а также о названии Heures D'absence.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».