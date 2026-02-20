Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «На высоте чувств»: дари подарки любимым и выигрывай путешествие мечты

До 70% кешбэка, рассрочка 36 месяцев и сертификаты на путешествия за покупки

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

В преддверии главных весенних праздников Совкомбанк и «Халва» представляют специальную акцию «На высоте чувств», с которой выбор подарков на 23 Февраля и 8 Марта становится увлекательной возможностью получить не только максимум выгоды от каждой покупки, но и выиграть незабываемое путешествие.

В рамках акции каждый клиент может получить повышенный кешбэк до 70%, увеличенную рассрочку на покупки до 36 месяцев, а также выиграть сертификат на путешествие мечты.

Для участия в акции необходимо активировать ее в мобильном приложении «Халвы» или на странице акции, совершать покупки на сумму от 3 000 рублей в любом из 260 000 магазинов-партнеров программы и регистрировать чеки на специальной странице. За каждый зарегистрированный чек участник получает возможность крутить Колесо фортуны и выиграть либо кешбэк, либо увеличенную рассрочку.

Также все зарегистрированные чеки участвуют в розыгрыше главных призов: сертификатов на путешествия. Шансы на победу растут с количеством собранных чеков: от двух чеков — участие в розыгрыше сертификата на 200 000 рублей, от трех до пяти чеков — на 300 000 рублей, от шести чеков — на 500 000 рублей.

Акция продлится до 9 марта 2026 года, розыгрыш сертификатов состоится 8 апреля 2026 года. Вручение призов победителям пройдет в период с 16 апреля по 16 мая 2026 года.

Все новые участники акции получат 30 дней бесплатного доступа к подписке «Халва.Десятка», которая предоставляет увеличенный срок рассрочки до 10 месяцев у партнеров.

Подробные условия доступны на странице акции.

Реклама. ПАО «Совкомбанк».