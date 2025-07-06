Треть казанцев посещают бани и сауны минимум раз в неделю

За год спрос на такой вид отдыха возрос в три раза

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Каждый третий казанец посещает баню или сауну минимум один раз в неделю. В целом спрос на этот вид отдыха за год возрос в три раза. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Услуг».

В среднем горожане готовы платить за посещение бани около 2,4 тыс. рублей. Наиболее популярный диапазон расходов — от 1 до 3 тыс. рублей. При этом 21% респондентов предпочитают укладываться в сумму до 1 тыс. рублей. 31% респондентов посещают собственные парилки на дачах.

Нарастает интерес к персонализированному формату. 29% предпочитают частную зону или индивидуальную парилку.

Классическое парение вениками остается наиболее востребованной услугой — его выбирают 42% респондентов. При этом растет и спрос на дополнительные опции: 20% хотят, чтобы в бане была зона с едой и напитками, 14% — спа-услуги, 4% — развлекательная инфраструктура (караоке, бильярд и т. д.).

Елизавета Пуншева