В Татарстане направили рекордные 5,6 млрд рублей на охрану ОКН

Из крупных проектов: мечеть в селе Айбаш, церковь в Верхнем Багряже и детский центр «Эврика» в Елабуге

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в 2025-м на сохранение объектов культурного наследия (ОКН) направили рекордные 5,6 млрд рублей. Об этом заявил председатель комитета республики по охране ОКН Иван Гущин на заседании итоговой коллегии ведомства.

— 2025 год стал переломным. Мы вышли на беспрецедентный уровень инвестиций в 5,6 млрд рублей, — подчеркнул спикер.

По словам Гущина, почти 50% вложенной суммы собрали за счет внебюджетных благотворительных средств. Еще он назвал 2025-й годом реставрации и «возрождения смысла» исторических зданий для Татарстана.

Среди самых крупных проектов по реставрации в 2025 году: мечеть в селе Айбаш, церковь в Верхнем Багряже и детский центр «Эврика» в Елабуге, усадьба Боратынского и реставрация уникальной живописи Петропавловского собора (последние два находятся в Казани).

Планируется, что в 2026-м преобразят Казанский ТЮЗ, откроют музей достижений химической промышленности в Заводской конторе товарищества «П.К. Ушков и Ко» в Менделеевске.

Ранее сообщалось, что в Бугульме разработают проект реновации единственного в России музея Гашека.

Но Дом Гуревича на улице Астрономической в Казани не признали памятником культуры.

Никита Егоров