Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тыс. рублей на побег

Эти деньги были переведены на банковскую карту одного из исполнителей

Четыре человека, участвовавшие в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», получили 135 тыс. рублей сразу после нападения. Эти деньги были переведены на банковскую карту одного из исполнителей, Шамсидина Фаридуни*, для того чтобы помочь им покинуть Россию, пишет ТАСС.

По данным следствия, перевод был осуществлен неустановленным участником преступной организации 22 марта 2024 года, в день теракта. Исполнители — Мухаммадсобир Файзов*, Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода* и Шамсидин Фаридуни* — пытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

Накануне стало известно, что сообщники исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» привезли оружие для нападения из Дагестана в тайнике, оборудованном в автомобиле Mitsubishi.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли здание. В результате теракта погибли 147 человек, пострадали 336.



Анастасия Фартыгина