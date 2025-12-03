В Татарстане расширяют два детских оздоровительных лагеря за 450 млн рублей

Завершение строительства объектов запланировано на конец следующего года

Фото: Максим Платонов

Главстрой Татарстана объявил о реализации масштабного проекта по строительству новых объектов в детских оздоровительных лагерях. Общая стоимость контракта составляет 458 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

В рамках проекта планируется возведение объектов двух детских лагерей:

Детский оздоровительный лагерь «Нармонка» под управлением городского центра «Ял» в Казани.

Детский оздоровительный лагерь «БОР», являющийся подразделением образовательного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Чайка» Буинского муниципального района

Примечательно, что ранее мэрия сообщала, что в лагере «Нармонка» построят 10 спальных корпусов, клуб, столовую, медпункт и спортплощадки. Предположительно, госконтракт направлен именно на эти цели. Завершение строительства объектов запланировано на 1 декабря 2026 года.

Наталья Жирнова