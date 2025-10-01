Новости общества

В Кукморском районе Татарстана отремонтировали участок трассы Мамадыш — Кукмор

13:54, 01.10.2025

Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Фото: взято из телеграм-канала Минтранса Татарстана

В Кукморском муниципальном районе Татарстана завершены ремонтные работы на автомобильной дороге Мамадыш — Кукмор. Ремонт проведен на участке с 57-го по 58,3-й километр, сообщает Минтранс республики.

Общая протяженность обновленного отрезка составила 1,3 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Дорога Мамадыш — Кукмор проходит через несколько населенных пунктов, включая Дюсьметьево, Крещёную Ерыксу, Олуяз, Тулбай и Нижний Таканыш и обеспечивает удобный проезд к различным социальным объектам для местных жителей. Общая протяженность трассы Мамадыш — Кукмор составляет 71 км.

Ранее Хуснуллин доложил Путину об опережении графика дорожных работ на 21%.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

