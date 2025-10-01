В Кукморском районе Татарстана отремонтировали участок трассы Мамадыш — Кукмор
Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»
В Кукморском муниципальном районе Татарстана завершены ремонтные работы на автомобильной дороге Мамадыш — Кукмор. Ремонт проведен на участке с 57-го по 58,3-й километр, сообщает Минтранс республики.
Общая протяженность обновленного отрезка составила 1,3 км. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Дорога Мамадыш — Кукмор проходит через несколько населенных пунктов, включая Дюсьметьево, Крещёную Ерыксу, Олуяз, Тулбай и Нижний Таканыш и обеспечивает удобный проезд к различным социальным объектам для местных жителей. Общая протяженность трассы Мамадыш — Кукмор составляет 71 км.
Ранее Хуснуллин доложил Путину об опережении графика дорожных работ на 21%.
