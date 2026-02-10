14 февраля в казанском парке Урицкого состоится «Спортивная зима на Волжской тропе»

Семейное мероприятие пройдет с 11:00 до 13:00

Фото: Артем Дергунов

14 февраля в Казани в парке Урицкого состоится семейное мероприятие «Спортивная зима на Волжской тропе». Оно пройдет с 11:00 до 13:00, сообщили в Институте развития городов Татарстана.

В программу войдут подвижные игры и спортивные активности. В том числе участников ждут:

разминка и комплекс упражнений на развитие силы, баланса и выносливости;

занятия по зумбе и танцевальной аэробике;

спортивные соревнования;

спортивно-игровой квест для детей от двух до восьми лет с «Паспортом путешественника» и заданиями на развитие внимания, логики и координации».

Участие в мероприятии бесплатно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проект «Зимний сезон на Волжской тропе, инициированный сообществом Хранителей, получил поддержку фестиваля «Курше», организованного Институтом развития городов Татарстана при поддержке раиса республики. Мероприятия проходят в рамках проекта Раиса РТ «Зима в Татарстане».

Напомним, в конце января на казанском участке Волжской тропы прошел интерактивный семейный квест по Маршруту Лисы. Участники, разделившись на команды, преодолели маршрут протяженностью 2,5 км.