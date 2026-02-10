14 февраля в казанском парке Урицкого состоится «Спортивная зима на Волжской тропе»
Семейное мероприятие пройдет с 11:00 до 13:00
14 февраля в Казани в парке Урицкого состоится семейное мероприятие «Спортивная зима на Волжской тропе». Оно пройдет с 11:00 до 13:00, сообщили в Институте развития городов Татарстана.
В программу войдут подвижные игры и спортивные активности. В том числе участников ждут:
- разминка и комплекс упражнений на развитие силы, баланса и выносливости;
- занятия по зумбе и танцевальной аэробике;
- спортивные соревнования;
- спортивно-игровой квест для детей от двух до восьми лет с «Паспортом путешественника» и заданиями на развитие внимания, логики и координации».
Участие в мероприятии бесплатно.
Проект «Зимний сезон на Волжской тропе, инициированный сообществом Хранителей, получил поддержку фестиваля «Курше», организованного Институтом развития городов Татарстана при поддержке раиса республики. Мероприятия проходят в рамках проекта Раиса РТ «Зима в Татарстане».
Напомним, в конце января на казанском участке Волжской тропы прошел интерактивный семейный квест по Маршруту Лисы. Участники, разделившись на команды, преодолели маршрут протяженностью 2,5 км.
