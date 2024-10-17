Казанская компания получила сертификаты на БПЛА для сельского хозяйства

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Казанская компания «Индустриальные дроны» получила сертификаты «Росавиации» на беспилотник для опрыскивания полей в сельском хозяйстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

От «Росавиации» предоставили сертификат разработчика и сертификат типа проекта БАС ИД-100А, предназначенного для опрыскивания полей в сельском хозяйстве. Проекту беспилотника была оказана поддержка фонда НТИ в размере 500 млн рублей.



С 2015 года инженеры проекта разрабатывают тяжелые беспилотные авиасистемы. В 2020 году их машина уже летала над полями Татарстана. Фонд НТИ поддерживает разработчиков с 2017 года, профинансировав проект на 244 млн бюджетных и 255 млн внебюджетных средств.



Установлено, что ширина полосы при опрыскивании должна быть не менее 20 м, это при скорости 60—70 км/ч позволяет обработать более одного гектара поля в минуту. Конструкция БАС будет усовершенствована для доставки грузов, систем пожаротушения, посева семян и других задач.

Дарья Пузикова