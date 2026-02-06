Новости общества

В Казани на улице Тукая продлили аварийные работы

08:15, 06.02.2026

Трамвайные маршруты №3, 5 и 5а временно следуют по маршруту №7

Фото: Максим Платонов

МУП «Метроэлектротранс» продлил проведение аварийных работ по адресу улица Тукая, 97. Завершение работ запланировано на 19:00.

В связи с продолжающимися работами временно изменено движение трамваев. Маршруты № 3, 5 и 5а осуществляют движение по схеме маршрута № 7.

Горожанам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Ариана Ранцева

