В Казани на улице Тукая продлили аварийные работы
Трамвайные маршруты №3, 5 и 5а временно следуют по маршруту №7
МУП «Метроэлектротранс» продлил проведение аварийных работ по адресу улица Тукая, 97. Завершение работ запланировано на 19:00.
В связи с продолжающимися работами временно изменено движение трамваев. Маршруты № 3, 5 и 5а осуществляют движение по схеме маршрута № 7.
Горожанам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.
