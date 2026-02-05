Росимущество уволит главу управления по Татарстану и Ульяновской области — источник ТАСС

Росимущество уволит главу управления по Татарстану и Ульяновской области — источник

Фото: https://gfi.tatarstan.ru/index.htm/news/2342089.htm

Решение об увольнении руководителя МТУ Альберта Хайрутдинова было принято после внутренней проверки, сообщил источник ТАСС.

«По итогам внутренней проверки, инициированной центральным аппаратом Федерального агентства по управлению государственным имуществом, выявлены серьезные недостатки в организации работы Межрегионального территориального управления Росимущества в Республике Татарстан и Ульяновской области. Принято решение об увольнении руководителя МТУ Росимущества Хайрутдинова Альберта Маратовича», — сообщил источник

Альберт Хайрутдинов занимал пост руководителя МТУ с августа 2018 года. До этого почти 10 лет занимал пост заместителя руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан.

В 2001 году окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 1998 по 2001 год работал юрисконсультом, заместителем директора по общим вопросам ОАО Птицефабрика «Казанская». В 2001–2004 годах был директором филиала Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан в Высокогорском районе. Заслуженный юрист Республики Татарстан. Награжден медалью «За доблестный труд». Имеет ряд поощрений и наград.

Луиза Игнатьева